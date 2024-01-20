Adana Demirspor Ankaragücü maçı CANLI İZLE (Yukatel Adana Demirspor-MKE Ankaragücü canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Yuaktel Adana Demirspor sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. İki takım da mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 20.01.2024- 19:31