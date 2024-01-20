Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
ADANA DEMİRSPOR - ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER
A. Demirspor: Magomedaliev, Abdurrahim, Semih, Gravillon, Cisse, Akintola, Michut, Dorukhan, Yusuf Erdoğan, Stambouli, Emre Akbaba.
MKE Ankaragücü: Bahadır, Hanousek, Mujakic, Radakovic, Kitsiou, Pedrinho, Ali Kaan, Cephas, Tolga, Morutan, Bajic.
ADANA DEMİRSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Ankaragücü maçı 20 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.