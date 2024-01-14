Trendyol Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında İstanbulspor ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
İSTANBULSPOR KONYASPOR İLK 11'LER
İstanbulspor: Alp, Okan, Deli, Mehmet, Vefa, Vorobjovas, Loshaj, Muammer, Ndao, Kenio, Ethemi.
Konyaspor: Deniz, Ahmet, Uğurcan, Metehan, Guilherme, Soner, Nzonzi, Prip, Oğulcan, Marlos, Sokol Cikalleshi.
İSTANBULSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İstanbulspor - Konyaspor maçı 14 Ocak Pazar günü saat 13:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.