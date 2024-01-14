İstanbulspor Konyaspor maçı CANLI İZLE (İstanbulspor-Tümosan Konyaspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Ligin alt sırasını yakından ilgilendiren mücadeleden, iki takım da galibiyetle ayrılmak istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 14.01.2024- 15:11