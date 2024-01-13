Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
ANKARAGÜCÜ KASIMPAŞA İLK 11'LER
MKE Ankaragücü:Bahadır, Kitsiou, Uros, Atakan, Mujakic, Ali Kaan, Pedrinho, Morutan, Renaldo, Tasos, Bajic
Kasımpaşa: Taylan, Yasin, Winck, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Gomis, Da Costa
ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - Kasımpaşa maçı 13 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.