Ankaragücü Kasımpaşa maçı CANLI İZLE (MKE Ankaragücü-Kasımpaşa canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü sahasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor. Son 6 maçını kazanamayan ev sahibi ekip, rakibini devirerek hasretine son vermek istiyor. Konuk takım ise çıkış yakalama peşinde... Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 13.01.2024- 14:42 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024- 14:42