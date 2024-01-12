Ankaragücü - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ankaragücü ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ankaragücü - Kasımpaşa maçı 13 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
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