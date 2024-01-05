Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında Gaziantep FK ile Siltaş Yapı Pendikspor karşı karşıya geliyor.
Son maçında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Marius Sumudica'nın öğrencileri taraftarı önünde İstanbul ekibini mağlup edip galibiyet serisi yakalamak istiyor.
Siltaş Yapı Pendikspor ise deplasmanda rakibini mağlup edip alt sıralardan kurtulmak istiyor.
Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
GAZİANTEP FK - SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK- Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşması 5 Ocak Cuma günü saat 17.00'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
GAZİANTEP FK - SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR MAÇI İLK 11'LER:
Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda, Jevtovic, Mustafa, M'Bakata, Maxim, Markovic, Ogün, N'Koulou, Dragus
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem, Serkan, Berkay, Alpaslan, Nuno, Gökcan, Lusamba, Fredrik Midtsjö, Halil, Emre, Erencan