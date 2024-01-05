Gaziantep FK - Siltaş Yapı Pendikspor maçı CANLI ANLATIM (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK sahasında Pendikspor'u ağırlıyor. Son maçında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Marius Sumudica'nın öğrencileri taraftarı önünde İstanbul ekibini mağlup edip galibiyet serisi yakalamak istiyor. Siltaş Yapı Pendikspor ise deplasmanda rakibini mağlup edip alt sıralardan kurtulmak istiyor. Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 05.01.2024- 17:12 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024- 17:12