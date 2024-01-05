Trendyol Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Bitexen Antalyaspor ile Corendon Antalyaspor kozlarını paylaşıyor.
Ev sahibi ekip 2 maçlık galibiyet hasretini dindirmek isterken, konuk takım ise 3 maçlık galibiyet serisini sürdürme peşinde. Maça dair tüm bilinmesi gerekenler haberimizde...
ANTALYASPOR - ALANYASPOR İLK 11'LER
Antalyaspor: Helton, Erdoğan, Veysel, Naldo, Güray, Kaluzinski, Jehezkel, Saric, Erdal Rakip, Bytyqi, Buksa.
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz Aydın, Novais, Yusuf Özdemir, Efecan.
BITEXEN ANTALYASPOR - CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Bitexen Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan maç saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.