Antalyaspor Alanyaspor maçı CANLI İZLE (Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Bitexen Antalyaspor sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 05.01.2024- 20:22 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024- 20:22