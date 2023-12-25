Trendyol Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Siltaş Yapı Pendikspor ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
PENDİKSPOR - ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER
Pendikspor: Burak, Serkan, Berkay, Alpaslan, Sequeira, Lusamba, Midtsjö, Romero, Gökcan, Halil, Ahmed Hassan
Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Kaan, Efkan, Pedrinho, Morutan, Cephas, Sowe.
PENDİKSPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Pendikspor ile Ankaragücü arasında oynanan maç saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.