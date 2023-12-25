Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa - Çaykur Rizespor mücadelesini haberimizden takip edebilirsiniz...
KASIMPAŞA - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kasımpaşa - Rizespor maçı 24 Aralık Pazar günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Kasımpaşa: Giannotis, Winck, Omeruo, Sadık, Yasin, Gökhan, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Da Costa
Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Alikulov, Emirhan, Hojer, Olawoyin, Shelvey, Benhur, Varesanovic, Zeqiri, Gaich