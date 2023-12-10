Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Mondihome Kaysersipor ile Siltaş Yapı Pendikspor kozlarını paylaşıyor. Mondihome Kaysersipor - Siltaş Yapı Pendikspor mücadelesini haberimizden takip edebilirsiniz...
KAYSERİSPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Kayserispor - Pendikspor maçı 10 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Hasan Ali, Cardoso, Karimi, Kemen, Ramazan, Boa Morte, Thiam
Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Berkay, Welinton, Nuno, Midtsjö, Lusamba, Gökcan, Thuram, Halil, Erencan