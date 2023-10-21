Sivasspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Sivasspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Sivasspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Ev sahibi ekip yenilmezlik serisini sürdürmek isterken, konuk takım da çıkış yakalama peşinde... Peki; Sivasspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 21.10.2023- 10:11