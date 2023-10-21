Sivasspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Sivasspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Ev sahibi ekip yenilmezlik serisini sürdürmek isterken, konuk takım da çıkış yakalama peşinde... Peki; Sivasspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 21.10.2023- 10:11
Sivasspor - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi tüm bilgiler haberimizde...
SİVASSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sivasspor ile Kasımpaşa arasındaki oynanacak maç, saat 13.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.