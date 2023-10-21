Samsunspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Samsunspor sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Ev sahibi ekip ilk galibiyetini almak isterken, konuk takım da çıkışını sürdürme peşinde... Peki; Samsunspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 21.10.2023- 10:11 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023- 10:11
Samsunspor - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Yılport Samsunspor ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi tüm bilgiler haberimizde...
SAMSUNSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Yılport Samsunspor ile RAMS Başakşehir arasındaki oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.