Samsunspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Samsunspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Samsunspor sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Ev sahibi ekip ilk galibiyetini almak isterken, konuk takım da çıkışını sürdürme peşinde... Peki; Samsunspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 21.10.2023- 10:11 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023- 10:11