Kasımpaşa Adana Demirspor maçı CANLI İZLE (Kasımpaşa-Adana Demirspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Yukatel Adana Demirspor'la kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi ekip galibiyet hasretini dindirmek isterken, konuk takım da yenilmezlik serisini devam ettirme peşinde... Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 24.09.2023- 21:10 Güncelleme Tarihi: 24.09.2023- 21:10