Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
KASIMPAŞA ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Yasin, Gökhan, Hajradinovic, Aytaç, Ben Ouanes, Gomis, Ngoy
A. Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Emre Akbaba, Stambouli, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf, Erdoğan, Niang
KASIMPAŞA - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı 24 Eylül Pazar günü saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.