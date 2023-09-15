SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Transfer dönemi bitiyor! İşte Süper Lig'de son gün imzaları

Trendyol Süper Lig'de transfer dönemi 15 Eylül Cuma günü saat 00.00 itibarıyla bitecek. Özellikle ligin devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, yaz transfer dönemine damga vuran hamleler yapmıştı. Artık transfer döneminin son saatlerine girilirken, Süper Lig ekipleri de kadrolarını güçlendirmeyi sürdürüyor. İşte Süper Lig'de yaz transfer döneminin son gününde atılan o imzalar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 15.09.2023- 17:39 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023- 17:49