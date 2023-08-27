Kayserispor - Samsunspor | CANLI
F. Karagümrük - Ankaragücü | CANLI
27 Ağustos 2023 Döviz Kuru!
💥 İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Aspor Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'den Ferdi açıklaması! Sakatlığı... Fenerbahçe'den Ferdi açıklaması! Sakatlığı... 18:43
Cimbom'da Molde mesaisi! Cimbom'da Molde mesaisi! 18:33
G.Saray'da o yıldız ayrılmak istiyor! G.Saray'da o yıldız ayrılmak istiyor! 16:27
Crespo ile yollar ayrılıyor! Yeni takımı... Crespo ile yollar ayrılıyor! Yeni takımı... 16:17
F.Bahçe ve G.Saray'dan transfer yarışı! F.Bahçe ve G.Saray'dan transfer yarışı! 15:50
Fayed'in lisansı çıktı! Fayed'in lisansı çıktı! 15:10
Daha Eski
Fırtına'da hazırlıklar başladı! Fırtına'da hazırlıklar başladı! 14:51
Tete transferinde flaş talep! Shakhtar Donetsk... Tete transferinde flaş talep! Shakhtar Donetsk... 14:35
G.Saray'ın Molde maçı hakemi... G.Saray'ın Molde maçı hakemi... 13:59
Temsilcilerimizin hakemleri belli oldu! Temsilcilerimizin hakemleri belli oldu! 13:50
O yıldıza İtalya'dan sürpriz teklif! O yıldıza İtalya'dan sürpriz teklif! 13:31
Timur'dan ters köşe! 19'luk yıldız... Timur'dan ters köşe! 19'luk yıldız... 13:06
SON DAKİKA