Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Fatih Karagümrük - Ankaragücü karşılaşmasının CANLI ANLATIMINI haberimizden takip edebilirsiniz...
FATİH KARAGÜMRÜK - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı 27 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.,
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
F. Karagümrük: Dituro, Ceccherini, Dresevic, Veseli, Mercan, Feghouli, Adnan Uğur, Rohden, Can Keleş, Mendes, Lasagna.
Ankaragücü: Rafal, Hayrullah, Mert, Uros, Mujakic, Djokanovic, Tolga, Efkan, Morutan, Renaldo, Ali Sowe.