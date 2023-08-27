Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Alanyaspor - Hatayspor karşılaşmasının CANLI ANLATIMINI haberimizden takip edebilirsiniz...
ALANYASPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Alanyaspor - Hatayspor maçı 27 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Furkan, Aliti, Yusuf, Coelho, Novais, Efecan, Janvier, Eduardo, Tayfur.
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Engin Can, Aburjania, Strandberg, Görkem, Hodzic, Dele-Bashiru, Bertuğ.