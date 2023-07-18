Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü belli oluyor. TFF'nin Riva'daki merkezinde düzenlenen fikstür çekimini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
Yeni sezon 11 Ağustos'ta başlayacak ve ilk yarısı 25 Aralık'ta sona erecek.
Sezonun ikinci yarısı ise 5 Ocak 2024'te başlarken 19 Mayıs 2024'te sona erecek.
Sezonun ilk yarısı 18, ikinci yarısı ise 20 hafta ounanacak.
Sezon sonu ise ligden 4 takım düşecek.
Yeni sezonda derbiler 2, 5, 9, 11, 15 ve 18. haftalarda oynanacak.
1. HAFTA KARŞILAŞMALARI:
Pendikspor - Hatayspor
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
Demir Grup Sivasspor - Yılport Samsunspor
Tümosan Konyaspor - İstanbulspor
Kasımpaşa - MKE Ankaragücü
Corendon Alanyaspor - Rams Başakşehir
Fatih Karagümrük - Beşiktaş
Fenerbahçe - Gaziantep FK
Kayserispor - Galatasaray
Trabzonspor - Antalyaspor