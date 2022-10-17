SİVASSPOR - GİRESUNSPOR CANLI İZLE ŞİFRESİZ |Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. İki takım da maçı 3 tam puanla sonlandırarak üst sıralara tırmanmayı hedeflerken futbolseverler arama motorlarında Sivasspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını araştırıyor. İşte muhtemel 11'ler ve tüm merak edilenler...
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SİVASSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sivasspor - Giresunspor müsabakası 17 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2'de naklen canlı yayınlanacak.
SİVASSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Sivasspor
Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Charisis, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Sabi'A, Yatabare
Giresunspor
Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Campuzano, Murat Cem Akpınar, Görkem Sağlam, Kuwas, Sainz, Bajic