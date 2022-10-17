ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI İZLE | Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FB maçı izle

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devam ederken sarı lacivertliler, başkente konuk oluyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Halil Umut Meler yönetimindeki karşılaşmada Fenerbahçe, 3 puan alarak ligde üst sıralara tırmanmayı hedeflerken Ankaragücü ise zorlu rakibi karşısında kazanmanın hesabını yapıyor. Peki Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve tüm merak edilenler...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 17.10.2022- 10:10