GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İZLE | Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında heyecan devam ederken Giresunspor'un sahasına konuk olan Beşiktaş son hazırlıklarını tamamlıyor. Yaşar Kemal Uğurlu yönetiminde gerçekleşecek olan mücadelenin öncesinde maçın yayın saati ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler...

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İZLE | Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile Beşiktaş, Çotanak Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Heyecanlı karşılaşma öncesinde müjdeli haberi veren Kara Kartal sakatlıklarını atlatan Georges-Kevin N'Koudou ve Rachid Ghezzal'ın kadroya alınacağını bildirdi. Peki Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Beşiktaş maçı 8 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve İsmail Şencan yapacak. Ligde oynadığı son 3 maçta 2 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, 15 puanla 6. sırada yer alırken, 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyeti olan Giresunspor ise 12. basamakta bulunuyor.

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Giresunspor

Onurcan, Alper, Ramon, Perez, Hayrullah, Sainz, Cem, Görkem, Campuzano, Bajic, Kuwas

Beşiktaş

Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku (Umut), Josef, Tayfur (Gedson), Alli, Muleka, Redmond, Weghorst