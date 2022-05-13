TRANSFER HABERLERİ | 3 büyükler İstanbul'a yıldız yağdıracak!

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklentileri karşılayamayan 3 büyükler, gelecek sezon için kadroda yapılanma çalışmalarına başladı. Yaz transfer döneminde hareketli saatlerin yaşanması beklenirken, İstanbul'dan uçaklar yıldız futbolcular için havalanacak. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 13.05.2022- 11:34