Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu Trabzonspor'un şampiyon tamamlaması kesinleştikten sonra 3 büyüklerde gelecek sezonun kadro yapılanması başladı. 3 büyükler yaz transfer dönemini verimli geçirip sezona şampiyonluk yolunda iddialı başlamak istiyorlar. Bu yüzden de İstanbul'a yıldız akını olacak.
TRANSFER HABERLERİ | 3 büyükler İstanbul'a yıldız yağdıracak!
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklentileri karşılayamayan 3 büyükler, gelecek sezon için kadroda yapılanma çalışmalarına başladı. Yaz transfer döneminde hareketli saatlerin yaşanması beklenirken, İstanbul'dan uçaklar yıldız futbolcular için havalanacak. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 13.05.2022- 11:34
BEŞİKTAŞ
OZAN KABAK
OKAY YOKUŞLU