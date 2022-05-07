Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Zorlu mücadele kazanan taraf 3-0'lık skorla konuk ekip oldu. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri, Eren Elmalı, Eysseric ve Umut Bozok kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip maça, Muammer, Koray, Goutas, Camara, Ziya, Özkan, Cofie, Kerem Atakan, Kayode, Sefa ve Yatabare 11'iyle başladı.

Konuk takım ise, Erdem, Bruma, Donk, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Ben Ouanes, Fall ve Muleka 11'iyle sahada yer aldı.

Zorlu mücadelede Kasımpaşa, 58. dakikada Eren Elmalı'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

İstanbul ekibi, 73'te Eysseric ve 77'de Umut Bozok'un kaydettiği gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Sivasspor, 48 puanla 12. sırada kalırken, Kasımpaşa ise 50 puanla 10. sıraya yükseldi.