Giresunspor 2-0 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) Rizespor ve Altay küme düştü
Süper Lig'in 35. haftasında Giresunspor sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ederek ligde kalmaya garantiledi. Yeşil-beyazlıların gollerini Umut Nayir ve Serginho kaydetti.
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2022- 22:23 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022- 22:33
Yeşil-beyazlıların gollerini Umut Nayir ve Serginho kaydetti.
Bu sonucun ardından Altay ve Rizespor küme düşen son iki takım oldu. Giresunspor puanını 43 yaparken, Adana Demirspor 52 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Giresunspor Altay deplasmanına konuk olacak. Adana Demirspor ise Alanyaspor'u evinde ağırlayacak.