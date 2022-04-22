Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor'u 6-0 mağlup etti. Rizespor-Fenerbahçe maçının özetini birazdan A Spor'da izleyebilirsiniz.
Rizespor - Fenerbahçe maçının özeti A Spor'da
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor'u 6-0 mağlup etti. Rizespor-Fenerbahçe maçının özetini birazdan A Spor'da izleyebilirsiniz.
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 22.04.2022- 22:40
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor'u 6-0 mağlup etti. Rizespor-Fenerbahçe maçının özetini birazdan A Spor'da izleyebilirsiniz.