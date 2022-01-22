Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı özeti A Spor'da
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının özeti A Spor'da...
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 22.01.2022- 15:44 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022- 15:54
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların golünü Alex Teixeira atarken, Yeni Malatyaspor'un golü ise Adem Büyük'ten geldi.
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının özeti A Spor'da:
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