22 Kasım 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Trabzonspor - Gaziantep FK maçının özeti şimdi A Spor'da

Trabzonspor - Gaziantep FK maçının özeti şimdi A Spor’da
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 Giriş Tarihi: 22.11.2021

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Bordo mavililer, zorlu rakibini 3-0 mağlup etti. Trabzonspor - Gaziantep FK maçının özetini şimdi A Spor'da izleyebilirsiniz.

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Bordo mavililer, zorlu rakibini 3-0 mağlup etti. Trabzonspor - Gaziantep FK maçının özetini şimdi A Spor'da izleyebilirsiniz.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçının özeti şimdi A Spor'da

ASpor CANLI YAYIN

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
13. hafta sona erdi! İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 13. hafta sona erdi! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu
Kayseri’de puanlar paylaşıldı! Kayseri'de puanlar paylaşıldı!
Fırtına sahasında esti! Seri 25 maça çıktı Fırtına sahasında esti! Seri 25 maça çıktı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör