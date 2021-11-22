Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Bordo mavililer, zorlu rakibini 3-0 mağlup etti. Trabzonspor - Gaziantep FK maçının özetini şimdi A Spor'da izleyebilirsiniz.

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Bordo mavililer, zorlu rakibini 3-0 mağlup etti. Trabzonspor - Gaziantep FK maçının özetini şimdi A Spor'da izleyebilirsiniz.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçının özeti şimdi A Spor'da

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