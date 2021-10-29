Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında Rizespor'u konuk etti. Bordo mavililer, zorlu rakibini 2-1 mağlup etti. Trabzonspor - Rizespor maçının özetini şimdi A Spor'da izleyebilirsiniz.

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında Rizespor'u konuk etti. Bordo mavililer, zorlu rakibini 2-1 mağlup etti. Trabzonspor - Rizespor maçının özetini birazdan A Spor'da izleyebilirsiniz.

Trabzonspor - Rizespor maçının özeti şimdi A Spor'da

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