29 Ekim 2021, Cuma

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Trabzonspor - Rizespor maçının özeti şimdi A Spor'da

Trabzonspor - Rizespor maçının özeti şimdi A Spor’da
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 Giriş Tarihi: 29.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında Rizespor'u konuk etti. Bordo mavililer, zorlu rakibini 2-1 mağlup etti. Trabzonspor - Rizespor maçının özetini şimdi A Spor'da izleyebilirsiniz.

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında Rizespor'u konuk etti. Bordo mavililer, zorlu rakibini 2-1 mağlup etti. Trabzonspor - Rizespor maçının özetini birazdan A Spor'da izleyebilirsiniz.

Trabzonspor - Rizespor maçının özeti şimdi A Spor'da

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