24 Ekim 2021, Pazar

SÜPER LİG

Fenerbahçe - Alanyaspor maçının özeti şimdi A Spor'da

Fenerbahçe - Alanyaspor maçının özeti şimdi A Spor’da
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 Giriş Tarihi: 24.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler, Akdeniz ekibine 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe - Alanyaspor maçının özetini şimdi A Spor'da izleyebilirsiniz.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler, Akdeniz ekibine 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe - Alanyaspor maçının özetini şimdi A Spor'da izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe - Alanyaspor maçının özeti şimdi A Spor'da

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