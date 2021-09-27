27 Eylül 2021, Pazartesi

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Trabzonspor - Alanyaspor maçının özeti birazdan A Spor'da!

Trabzonspor - Alanyaspor maçının özeti birazdan A Spor’da!
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Giriş Tarihi: 27.09.2021

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Bordo mavililer, zorlu rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor - Alanyaspor maçının özetini birazdan A Spor'da izleyebilirsiniz.

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Bordo mavililer, zorlu rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor - Alanyaspor maçının özetini birazdan A Spor'da izleyebilirsiniz.

Trabzonspor - Alanyaspor maçının özeti birazdan A Spor'da...

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