24 Eylül 2021, Cuma

SÜPER LİG

Altay - Beşiktaş maçının özeti birazdan A Spor'da!

Altay - Beşiktaş maçının özeti birazdan A Spor’da!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 24.09.2021

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay'ın konuğu oldu. Siyah-beyazlılar, eksik kadrosuyla çıktığı mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı. Altay- Beşiktaş maçının özetini birazdan A Spor'da izleyebilirsiniz.

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay'ın konuğu oldu. Siyah-beyazlılar, eksik kadrosuyla çıktığı mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı. Altay- Beşiktaş maçının özetini birazdan A Spor'da izleyebilirsiniz.

Altay - Beşiktaş maçının özeti birazdan A Spor'da...

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