21 Eylül 2021, Salı
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Beşiktaş - Adana Demirspor maçının özeti birazdan A Spor'da!
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş - Adana Demirspor maçının özeti birazdan A Spor'da...
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar, 3-0 öne geçtiği karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
Beşiktaş - Adana Demirspor maçının özetini birazdan haberimizden izleyebilirsiniz...
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