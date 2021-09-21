21 Eylül 2021, Salı

SÜPER LİG

Beşiktaş - Adana Demirspor maçının özeti birazdan A Spor'da!

Beşiktaş - A. Demirspor maçının özeti birazdan A Spor’da!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 21.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş - Adana Demirspor maçının özeti birazdan A Spor'da...

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar, 3-0 öne geçtiği karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş - Adana Demirspor maçının özetini birazdan haberimizden izleyebilirsiniz...

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