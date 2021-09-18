18 Eylül 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı'nın gol kozu Andreas Cornelius!

Avcı’nın ümidi Cornelius!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 18.09.2021

Süper Lig ’de 11’de başladığı ilk maç Galatasaray derbisi olan Andreas Cornelius, sarı kırmızılılara karşı 41. dakikada golünü atmıştı. Bordo mavililerin hocası Abdullah Avcı'nın, Kasımpaşa karşısındaki en büyük kozu yine Danimarkalı forvet olacak. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Haber 61'de yer alan habere göre, yaz döneminde transferini bizzat istediği Cornelius'un bu sezon patlama yapacağına inanan Avcı, oyuncusundan yine gol bekliyor.

Cornelius'un Avrupa'da oynadığı ilk karşılaşma ise Trabzon'daki Roma maçıydı.

28 yaşındaki santrfor, o maçta da rakip fileleri havalandırmıştı.

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