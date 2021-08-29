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SÜPER LİG

Altay - Fenerbahçe maçının özeti birazdan A Spor'da

Altay - Fenerbahçe maçının özeti birazdan A Spor’da
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 29.08.2021

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay'ı 2-0 mğalup ederek 3'te 3 yaptı. Altay - Fenerbahçe maçının özeti birazdan A Spor'da...

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, rakibini 51. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 55. dakikada Enner Valencia'nın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Altay - Fenerbahçe maçının özetini birazdan haberimizden izleyebilirsiniz...

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