Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay'ı 2-0 mğalup ederek 3'te 3 yaptı. Altay - Fenerbahçe maçının özeti birazdan A Spor'da...

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, rakibini 51. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 55. dakikada Enner Valencia'nın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Altay - Fenerbahçe maçının özetini birazdan haberimizden izleyebilirsiniz...

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