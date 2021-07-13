Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için fikstür çekimi yapıldı. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen çekim sonrası sezonun ilk derbisi de belli oldu. Trabzonspor ligin 4. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki derbi heyecanı ise 13. hafta yaşanacak. İşte sezonun ilk yarısının derbi haftaları... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için fikstür çekimi gerçekleştirildi. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde fikstür çekimi saat 19.00'da yapıldı.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

SÜPER LİG'DE KAÇ TAKIM OLACAK?

Süper Lig, 2021-2022 sezonunda 20 takımla, 2022-2023'te 19 takımla, 2023-2024'ten itibaren ise 18 takımla oynanacak.

FİKSTÜR ÇEKİMİ

1. hafta:

Giresunspor - Galatasaray

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

Hatayspor - Kasımpaşa

Adana Demirspor - Fenerbahçe

Antalyaspor - Göztepe

Altay - Kayserispor

Karagümrük - Gaziantep FK

Beşiktaş - Çaykur Rizespor

DG Sivasspor - İH Konyaspor

Başakşehir - Alanyaspor

SEZONUN İLK DERBİSİ TRABZONSPOR-GALATASARAY!

2021-2022 sezonunun ilk derbisi 4. hafta Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak.

9. hafta

Trabzonspor-Fenerbahçe

10. hafta

Beşiktaş-Galatasaray

12. hafta

Beşiktaş-Trabzonspor

13. hafta

Galatasaray-Fenerbahçe

17. hafta

Fenerbahçe-Beşiktaş

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