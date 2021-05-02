02 Mayıs 2021, Pazar
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Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Konyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Konyaspor - Karagümrük maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Konyaspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Konyaspor - Karagümrük maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
Saat 16:00'da başlayan Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
KONYASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Sekidika, Bytyqi, Rahmanovic, Cikalleshi
Fatih Karagümrük: Viviano, Balkovec, Serhat, Fatih, Zukanovic, Biglia, Efe, Aksel, Ndao, Lens, Borini
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