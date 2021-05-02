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Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı CANLI

Konyaspor - Karagümrük | CANLI
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Giriş Tarihi: 02.05.2021

Spor Toto 'in 39. haftasında Konyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Konyaspor - Karagümrük maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Konyaspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Konyaspor - Karagümrük maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Saat 16:00'da başlayan Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

KONYASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, , Ahmet, , , Jevtovic, Amir, , , , Cikalleshi

Fatih Karagümrük: , , , Fatih, , , Efe, , , Lens, Borini


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