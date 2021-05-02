Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Konyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Konyaspor - Karagümrük maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Konyaspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Konyaspor - Karagümrük maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Saat 16:00'da başlayan Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

KONYASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Sekidika, Bytyqi, Rahmanovic, Cikalleshi

Fatih Karagümrük: Viviano, Balkovec, Serhat, Fatih, Zukanovic, Biglia, Efe, Aksel, Ndao, Lens, Borini





DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ