02 Mayıs 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Denizlispor - Çaykur Rizespor maçı CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Denizlispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Denizlispor - Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Denizlispor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Denizlispor - Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
Saat 16:00'da başlayan Denizlispor - Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
DENİZLİSPOR - RİZESPOR MAÇI İLK 11'LER
Denizlispor: Abdulkadir, Özer, Leismann, Mustafa, Sakıb, Bakalorz, Diskerud, Hasan, Sagal, Ali Yavuz Kol, Rodallega
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Emir, İsmail, Abdullah, Donsah, Sabo, Fernando, Samudio, Remy
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SÜPER LİG HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...
- Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig