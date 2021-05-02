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Denizlispor - Çaykur Rizespor maçı CANLI

Denizlispor - Çaykur Rizespor | CANLI
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Giriş Tarihi: 02.05.2021

Spor Toto 'in 39. haftasında Denizlispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Denizlispor - Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Denizlispor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Denizlispor - Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Saat 16:00'da başlayan Denizlispor - Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

DENİZLİSPOR - RİZESPOR MAÇI İLK 11'LER

Denizlispor: Abdulkadir, Özer, , , , , , , , Kol, Rodallega

Çaykur Rizespor: , Moroziuk, Talbi, Emir, İsmail, Abdullah, Donsah, , , , Remy


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