Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Denizlispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Denizlispor - Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Denizlispor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Denizlispor - Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Saat 16:00'da başlayan Denizlispor - Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

DENİZLİSPOR - RİZESPOR MAÇI İLK 11'LER

Denizlispor: Abdulkadir, Özer, Leismann, Mustafa, Sakıb, Bakalorz, Diskerud, Hasan, Sagal, Ali Yavuz Kol, Rodallega

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Emir, İsmail, Abdullah, Donsah, Sabo, Fernando, Samudio, Remy





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