29 Nisan 2021, Perşembe
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Sivasspor - Malatyaspor | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Sivasspor evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. İki takım arasındaki kiritk maç zorlu mücadeleye sahne olacak. Karşılaşmanın tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...
Son haftalarda üst üste iyi sonuçlar alan Sivasspor, küme düşme tehlikesi yaşamak istemeyen Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER
Sivasspor: Ali, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Zeki, Ahmed, Fofana, Kubilay, Tetteh, Umut
Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
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