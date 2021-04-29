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Sivasspor - Malatyaspor | CANLI

Sivasspor - Malatyaspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

'in 38. haftasında evinde 'u ağırlıyor. İki takım arasındaki kiritk maç zorlu mücadeleye sahne olacak. Karşılaşmanın tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...

Son haftalarda üst üste iyi sonuçlar alan , küme düşme tehlikesi yaşamak istemeyen 'u konuk ediyor.

SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER

Sivasspor: , Ahmet, , , Uğur, , , , Erdoğan, , Kayode

Yeni Malatyaspor: , , , , , Zeki, , Fofana, , Tetteh, Umut

Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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