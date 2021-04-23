Son dakika: Süper Lig'de 5 müsabakanın hakemi belli oldu! Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor...

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan bazı müsabakaların hakemleri açıklandı. Beşiktaş - Kayserispor, Antalyaspor - Galatasaray ve Trabzonspor - Fatih Karagümrük müsabakalarının hakemleri ve yardımcıları duyuruldu. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri belli oldu. MHK, geçen hafta Galatasaray - Trabzonspor derbisini yöneten Mete Kalkavan'ı, sarı kırmızılıların bu hafta oynayacağı Antalyaspor maçına da atadı.

Galatasaray, Trabzonspor derbisi öncesi resmi sosyal medya hesabından, "Galatasaray Spor Kulübü olarak defalarca söylediğimiz gibi rakiplerimiz dahil futbolun tüm paydaşlarıyla adalet, dürüstlük, eşitlik ve sportmenlik çerçevesinde bir yarış arzu etmekteyiz. Son dönemlerde olduğu gibi bu sezonda da Galatasaray'a karşı uygulanan çifte standart içeren hakem kararlarının yanı sıra, Galatasaray adıyla kronik problemi olan Mete Kalkavan'ın bu maça atanması kelimenin tam anlamıyla 'hatada ısrar ediyoruz' anlamını taşımaktadır. Hakem Mete Kalkavan'ı Merkez Hakem Kurulu ve bütün unsurları, Türk futbolu adına uyarmaya devam ediyoruz" açıklaması yapmıştı.

MHK daha önce de Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yöneten ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın eleştirdiği Halil Umut Meler'i, siyah beyazlıların bir sonraki hafta oynayacağı Kasımpaşa maçına atamıştı.

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