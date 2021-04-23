Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'de heyecan 37. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Düşme hattında bulunan Gençlerbirliği sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Mücadelenin detayları haberimizde...
GENÇLERBİRLİĞİ-ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Übeyd, Johansson, Halil İbrahim, Diego Angelo, Soner, Metehan, Candeias, Piris, Sandro, Stancu, Sio.
Çaykur Rizespor: Tarık, Talbi, Emir, Yasin, Michalak, Melnjak, Moroziuk, Dokovic, Remy, Fernando, Sabo.
GENÇLERBİRLİĞİ - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği - Rizespor maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Gençlerbirliği - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Gs maçı)
- Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika haberleri: 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Cuma namazına gidilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı cuma namazı kararını açıkladı!
- Derbi heyecanı! Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölümde neler yaşandı?
- Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig