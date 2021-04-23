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Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor | CANLI

Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor | CANLI
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

'in 37. haftasının açılış maçında ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

'de heyecan 37. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Düşme hattında bulunan sahasında 'u ağırlıyor. Mücadelenin detayları haberimizde...

GENÇLERBİRLİĞİ-ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Übeyd, Johansson, Halil İbrahim, Diego Angelo, Soner, Metehan, Candeias, Piris, Sandro, Stancu, Sio.

Çaykur Rizespor: Tarık, Talbi, Emir, Yasin, Michalak, Melnjak, Moroziuk, Dokovic, Remy, Fernando, Sabo.


GENÇLERBİRLİĞİ - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Rizespor maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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