Süper Lig'in 35. haftasında Denizlispor ile BB Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Denizlispor - Erzurumspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde Denizlispor ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşıyor. Denizlispor - BB Erzurumspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

DENİZLİSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Denizlispor - BB Erzurumspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

DENİZLİSPOR - BB ERZURUMSPOR İLK 11'LER

Denizlispor: Cenk Gönen, Leismann, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sakıb, Murawski, Özer, Diskerud, Sacko, Sagal, Rodallega.

BB Erzurumspor: Göktuğ, Murat, Adolphe, Hasan, Leo, Omolo, Petrus, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes.

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