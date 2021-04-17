Denizlispor BB Erzurumspor maçı CANLI
Süper Lig'in 35. haftasında Denizlispor ile BB Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Denizlispor - Erzurumspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde Denizlispor ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşıyor. Denizlispor - BB Erzurumspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
DENİZLİSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 13:30'da başlayan Denizlispor - BB Erzurumspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
DENİZLİSPOR - BB ERZURUMSPOR İLK 11'LER
Denizlispor: Cenk Gönen, Leismann, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sakıb, Murawski, Özer, Diskerud, Sacko, Sagal, Rodallega.
BB Erzurumspor: Göktuğ, Murat, Adolphe, Hasan, Leo, Omolo, Petrus, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes.
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