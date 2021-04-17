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Denizlispor BB Erzurumspor maçı CANLI

Denizlispor - BB Erzurumspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 Giriş Tarihi: 17.04.2021

'in 35. haftasında Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Denizlispor - Erzurumspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde Denizlispor ile kozlarını paylaşıyor. Denizlispor - BB Erzurumspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

DENİZLİSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Denizlispor - BB Erzurumspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

DENİZLİSPOR - BB ERZURUMSPOR İLK 11'LER

Denizlispor: , , , , , , , , , , .

BB Erzurumspor: , Murat, , Hasan, Leo, Omolo, Petrus, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes.

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