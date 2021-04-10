Süper Lig'in 34. haftasında Hatayspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Hatayspor - Göztepe maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde Hatayspor ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Hatayspor - Göztepe maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

HATAYSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Hatayspor - Göztepe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

HATAYSPOR - GÖZTEPE İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Pablo, Yusuf, Popov, Ruben, Mesut, Aabid, Traore, Akintole, Diouf, Boupendza

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Burekovic, Halil, Obinna, Soner, Tripic, Diabate, Jahovic

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