Fatih Karagümrük-Hatayspor | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...
FATİH KARAGÜMRÜK-HATAYSPOR İLK 11'LER
Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Jimmy, Mevlüt.
Hatayspor: Munir, Burak, Yusuf, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Kamara, Akintola, Diouf.
FATİH KARAGÜMRÜK - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
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