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Fatih Karagümrük-Hatayspor | CANLI

Fatih Karagümrük-Hatayspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 06.04.2021

'in 33. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

'in 33. hafta karşılaşmasında ile Atakaş kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...

FATİH KARAGÜMRÜK-HATAYSPOR İLK 11'LER

Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Jimmy, Mevlüt.

Hatayspor: Munir, Burak, Yusuf, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Kamara, Akintola, Diouf.


FATİH KARAGÜMRÜK - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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