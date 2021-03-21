21 Mart 2021, Pazar

SÜPER LİG

Konyaspor Alanyaspor maçı CANLI

Konyaspor - Alanyaspor | CANLI
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 Giriş Tarihi: 21.03.2021

'in 31. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Konyaspor - Alanyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 31. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Konyaspor - Alanyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KONYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Konyaspor - Alanyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

KONYASPOR - ALANYASPOR İLK 11'LER

Konyaspor: , , , , , Amir, , , Amar, , Cikalesshi

Alanyaspor: , , Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, , , Umut, Salih, Bareiro

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Antalyaspor - BB Erzurumspor | CANLI Antalyaspor - BB Erzurumspor | CANLI
Derbi öncesi uzmanından açıklama! Maç saatinde... Derbi öncesi uzmanından açıklama! Maç saatinde...
Derbinin VAR hakemi belli oldu! Derbinin VAR hakemi belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ