Konyaspor Alanyaspor maçı CANLI
Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Konyaspor - Alanyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Konyaspor - Alanyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
KONYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 13:30'da başlayan Konyaspor - Alanyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
KONYASPOR - ALANYASPOR İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Diomande, Sekidika, Amar, Bytqi, Cikalesshi
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, Siopis, Berkan, Umut, Salih, Bareiro
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