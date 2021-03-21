Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Konyaspor - Alanyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Konyaspor - Alanyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KONYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Konyaspor - Alanyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

KONYASPOR - ALANYASPOR İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Diomande, Sekidika, Amar, Bytqi, Cikalesshi

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, Siopis, Berkan, Umut, Salih, Bareiro

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