06 Mart 2021, Cumartesi

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Beşiktaş-Gaziantep FK | Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
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Giriş Tarihi: 06.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde ile FK karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah-beyazlıların ilk 11'i belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde ile FK karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah-beyazlıların ilk 11'i belli oldu.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

Gaziantep FK (muhtemel): Günay, Tosca, Ertuğrul, Djilobodji, Güray, Rashid, Maxim, Sousa, Olkowski, Dicko, Kenan.

CENK TOSUN YOK

Beşiktaş'ta hazırlıklar bu akşam yapılacak antrenmanla tamamlanacak ve takım, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek. Montero'nun da dönmesiyle birlikte kadrodaki tek eksik isim Cenk Tosun oldu. Gençlerbirliği maçında sakatlanan golcü futbolcunun dizindeki ödem gitti ancak Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek. Cenk'in Başakşehir deplasmanında kadrodaki yerini alması bekleniyor.

EVİNDE KAYIP YOK

Gaziantep FK ile bugüne kadar 3 lig, 5 Türkiye Kupası maçı olmak üzere 8 kez karşılaşan Beşiktaş, bu maçların 3'ünü kaybederken 5'inde ise galibiyete uzandı. İki takım arasındaki mücadelelerde beraberlik çıkmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu 4 maçta ise siyah-beyazlı ekip sahadan galibiyetle ayrıldı. İstanbul'da oynanan mücadelelerde Beşiktaş rakibine 13 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL'DAN ÇIKMAYACAK!

Yeni Malatyaspor deplasmanıyla birlikte bir süre seyahatlerine ara verecek olan Beşiktaş, 5 lig ve 1 Türkiye Kupası mücadelesini İstanbul'da oynayacak. Nisan ayının ikinci haftasında BB Erzurumspor deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, bu maça kadar olan sürede şehir dışına çıkmayacak.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı 6 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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