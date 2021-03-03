03 Mart 2021, Çarşamba

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Kayserispor Rizespor maçı CANLI

Kayserispor - Rizespor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 Giriş Tarihi: 03.03.2021

'in 28. haftasında Kayserispor ile Rizespor karşı karşıya geliyor. Kayserispor - Rizespor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 28. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Rizespor kozlarını paylaşıyor. Kayserispor - Rizespor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KAYSERİSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Kayserispor - Rizespor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR - RİZESPOR İLK 11'LER

Kayserispor: , , , , Ramazan, Kolovetsios, Muhar, , P. Henrique, , Maglica

Rizespor: , , , , Meriah, Abdullah, , , , , Söderlund

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