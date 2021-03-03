Kayserispor Rizespor maçı CANLI
Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor ile Rizespor karşı karşıya geliyor. Kayserispor - Rizespor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Rizespor kozlarını paylaşıyor. Kayserispor - Rizespor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
KAYSERİSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 19:00'da başlayan Kayserispor - Rizespor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
KAYSERİSPOR - RİZESPOR İLK 11'LER
Kayserispor: Doğan, Aziz Behich, Uğur Demirok, Attamah, Ramazan, Kolovetsios, Muhar, Avramovski, P. Henrique, Lennon, Maglica
Rizespor: Gökhan, Talbi, Selim, Melnjak, Meriah, Abdullah, Baiano, Boldrin, Sabo, Djokovic, Söderlund
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