Erzurumspor F. Karagümrük maçı CANLI
Süper Lig'in 28. haftasında Erzurumspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. BB Erzurumspor - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile F. Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Erzurumspor - Karagümrük maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
ERZURUMSPOR - F. KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 13:30'da başlayan Erzurumspor - F. Karagümrük maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
MAÇIN İLK 11'LERİ
BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Da Costa, Bergdich, Leo, Boumal, Omolo, Aatif, Cenk Ahmet, Rashani, Gomes
Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Sobiech
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