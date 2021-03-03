03 Mart 2021, Çarşamba

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Erzurumspor F. Karagümrük maçı CANLI

Erzurumspor - F. Karagümrük | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 Giriş Tarihi: 03.03.2021

'in 28. haftasında ile karşı karşıya geliyor. - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 28. hafta mücadelesinde BB ile F. Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Erzurumspor - Karagümrük maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ERZURUMSPOR - F. KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Erzurumspor - F. Karagümrük maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

MAÇIN İLK 11'LERİ

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Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Sobiech

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