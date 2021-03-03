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Başakşehir Konyaspor maçı CANLI

Başakşehir - Konyaspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 Giriş Tarihi: 03.03.2021

'in 28. haftasında ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Başakşehir - Konyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 28. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Başakşehir - Konyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Başakşehir - Konyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR KONYASPOR İLK 11'LER

Başakşehir: , , , , , , , , Berkay, Deniz, Crivelli

Konyaspor: , , , , , Jevtovic, Diomande, Amir, Sekidika, Cikalleshi, Daci

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