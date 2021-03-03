Başakşehir Konyaspor maçı CANLI
Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Başakşehir - Konyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Başakşehir - Konyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Başakşehir - Konyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
BAŞAKŞEHİR KONYASPOR İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Mehmet Topal, Aleksic, Berkay, Deniz, Crivelli
Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Diomande, Amir, Sekidika, Cikalleshi, Daci
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