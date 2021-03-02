02 Mart 2021, Salı

SÜPER LİG

Gaziantep FK - Gençlerbirliği | CANLI

Gaziantep FK - Gençlerbirliği | CANLI
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 Giriş Tarihi: 02.03.2021

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmasında ile Gençlerbirliği karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmasında , Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

GAZİANTEP FK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Tosca, Djilobodji, , , , Rashid, , , Maxim, Dicko

Gençlerbirliği: Nordfeldt, , , , , Soner, , , , ,

GAZİANTEP FK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Gençlerbirliği maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Lig yarışını değerlendirdiler! Bu lig nisanda bitmez Lig yarışını değerlendirdiler! "Bu lig nisanda bitmez"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör