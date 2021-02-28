28 Şubat 2021, Pazar

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Göztepe-Kasımpaşa | CANLI

Göztepe-Kasımpaşa | CANLI
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Giriş Tarihi: 28.02.2021

'in 27. haftasında Göztepe ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Göztepe ile Kasımpaşa maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında AGöztepe ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Göztepe ile Kasımpaşa maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de....

GÖZTEPE-KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

Göztepe: , , , , , , , , , , Jahovic

Kasımpaşa: , Hadergonaj, Luckassen, , , Bistrovic, , Sadiku, Yusuf, Hajradinovic, Varga


GÖZTEPE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Kasımpaşa maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.



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