27 Şubat 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Nuri, Fredy, Gökdeniz, Doğukan, Amilton, Orgill
Başakşehir: Volkan, Duarte, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Mehmet Topal, Berkay, Aleksic, Gulbrandsen, Crivelli
Antalyaspor-Başakşehir | CANLI
Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.Antalyaspor ile Başakşehir maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında AAntalyaspor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor ile Başakşehir maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Nuri, Fredy, Gökdeniz, Doğukan, Amilton, Orgill
Başakşehir: Volkan, Duarte, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Mehmet Topal, Berkay, Aleksic, Gulbrandsen, Crivelli
ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Başakşehir maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SÜPER LİG HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Galatasaray - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tottenham - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
- Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?