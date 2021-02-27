27 Şubat 2021, Cumartesi

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Antalyaspor-Başakşehir | CANLI

Antalyaspor-Başakşehir | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 Giriş Tarihi: 27.02.2021

'in 27. haftasında Antalyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.Antalyaspor ile Başakşehir maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında AAntalyaspor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor ile Başakşehir maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor: , , Veysel, Kudryashov, Eren, , , , , , Orgill

Başakşehir: , , Ponck, , , , , , Aleksic, Gulbrandsen, Crivelli

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Başakşehir maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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