26 Şubat 2021, Cuma

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Konyaspor - Gaziantep FK | CANLI

Konyaspor - Gaziantep FK | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 Giriş Tarihi: 26.02.2021

Spor Toto 'in 27. haftasında Konyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Konyaspor ile Gaziantep FKmaçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Konyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Konyaspor ile Gaziantep FK maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de....




KONYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: , , Ahmet, Abdulkerim, , , , Jevtovic, , , Cikalleshi

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, , , , , , Maxim, Mirallas, Dicko

KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Sport Toto Süper Lig'de Konyaspor ile Gaziantep FK'nın karşı karşıya geldiği maç saat 16.00'da başladı ve BeIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor..
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